Classifica marcatori Inter in Primavera 1: Iliev nuovo capocannoniere

Ancora una volta Nikola Iliev salva l’Inter, in questo caso dalla sconfitta contro il Frosinone (qui il report della seconda frazione di gioco). Il bulgaro ha segnato ben 6 gol nelle ultime 3 partite. Escluso il poker in UEFA Youth League, sono 2 gol nelle ultime 2 di campionato per il numero 11 nerazzurro, che ha così scavalcato Valentin Carboni nella classifica dei marcatori nerazzurri in campionato. Nella classifica entra anche Silas Andersen, al primo gol stagionale contro i ciociari. Ecco nel dettaglio la classifica marcatori dei nerazzurri

Classifica marcatori Inter in Primavera 1

3 GOL – Nikola Iliev.

2 GOL – Valentin Carboni,

1 GOL – Enoch Owusu, Issiaka Kamate, Francesco Pio Esposito, Alessandro Fontanarosa, Silas Andersen.