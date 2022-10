Inter Under-19: come cambia la classifica Primavera 1 dopo Inter-Frosinone

L’Inter Primavera riesce a pareggiare in 10 uomini contro il Frosinone grazie a una prodezza di Iliev (qui le pagelle dei nerazzurri). I nerazzurri salgono così a 7 punti in classifica, agganciando la Sampdoria al quart’ultimo posto. Di seguito la classifica di Primavera 1, in attesa degli ultimi match della 10ª giornata.

Classifica Primavera 1

Juventus 23

Frosinone 21

Roma 20

Sassuolo 19

Fiorentina 17

Bologna 16

Lecce 14

Torino 14

Empoli 13

Milan 12

Atalanta 11

Napoli 11

Verona 10

Cagliari 10

Sampdoria 7

Inter 7

Udinese 4

Cesena 4