De Grandis: «Rosso Skriniar? Non c’era dolo! Classifica Inter disastrosa»

De Grandis ha commentato l’espulsione data a Skriniar ieri durante Inter-Empoli. A detta sua, troppo forzata. Poi si concentra sulla classifica dei nerazzurri

DISASTRO − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis si pronuncia sul KO dei nerazzurri: «L’Inter ogni volta che va in difficoltà non riesce a trovare il bandolo della matassa. Un po’centra anche la panchina. C’è stato anche pizzico di fortuna nell’espulsione. Sono due interventi casuali, non c’è dolo. Skriniar nel primo giallo sta fermo, nel secondo non lo vede che arriva di lato Caputo. Inzaghi poteva mettere Dzeko e spostarsi a quattro. E’ una squadra non forte nella testa. Si è visto anche l’anno scorso. L’assenza di Brozovic incide anche se Calhanoglu lo sta sostituendo bene. Bellanova? Dispiace, è stato ‘ucciso’ dal pubblico. Skriniar doveva essere ceduto in estate, perché l’offerta era importante. E a meno che sei Krol o van Dijk va ceduto. Quando arrivano 50-60 milioni per un difensore, una società lo impacchetta e lo spedisce. La classifica è veramente disastrosa, non solo per il -13 dal Napoli, ma anche perché l’Inter è inserita nel pacchetto Champions League. Situazione incredibile per una squadra favorita alla vigilia per la vittoria finale».