Barzaghi: «Skriniar non è libero di testa! Ora per l’Inter un obiettivo reale»

Skriniar nel ciclone dopo le parole del suo agente e soprattutto l’espulsione rimediata in Inter-Empoli. Barzaghi ne racconta l’umore con qualche considerazione sul bilancio nerazzurro

NON TRANQUILLO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi commenta il day-after nerazzurro con focus su Skriniar. Le sue parole: «La situazione è abbastanza negativa, l’umore è pessimo. Anche sul versante Skriniar, il giocatore non mi è sembrato libero di testa così come non è stato corretto il timing delle dichiarazioni del suo agente. Adesso, guardando alla classifica, la cosa più importante dell’Inter è avere il quarto posto centrando la Champions League. Succede che l’Inter non ha sentito il PSG, da qui a fine mercato andranno a monitorare questa situazione. Ma ci si avvia verso una partenza a zero di un giocatore non tranquillo dal punto di vista psicologico».