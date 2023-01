Calvarese: « Il primo giallo su Skriniar non convince. Rapuano…»

Gianpaolo Calvarese ha commentato la condotta arbitrale di Rapuano in Inter-Empoli di ieri sera. L’ex arbitro non è convinto del primo cartellino dato a Skriniar

PRIMO GIALLO NON CONVINCENTE – Ecco il commento di Giampaolo Calvarese sul suo profilo Instagram riguardo alle scelte arbitrali di Rapuano in Inter-Empoli: «Al 40′ del primo tempo l’arbitro Rapuano ammonisce per la seconda volta Skriniar che era intervenuto a piede alto in maniera imprudente su Caputo. Il primo giallo estratto per un fallo su fascia a Ebuehi non mi convince. Rapuano è coerente con la sua soglia disciplinare, molto bassa però. Ha chiuso il primo tempo con 5 ammoniti nonostante le due squadre siano molto corrette, l’Inter è tra le meno ammonite del campionato. L’arbitro di Rimini è cresciuto molto, ha un gran potenziale ed è bravo a colloquiare con i giocatori. dovrà lavorare su questo aspetto per non chiudere le gare di serie A con 7\8 ammoniti, soprattutto quando non serve».