Smalling-Inter? Ipotesi più estiva. Se Skriniar dovesse lasciare ora… − Sky

Il nome di Smalling resta in orbita Inter. L’inglese potrebbe arrivare a parametro zero come già successo con Mkhitaryan. Scenario che non dovrebbe collegarsi ad un possibile addio di Skriniar ora a gennaio

ORIZZONTE ESTIVO − Chris Smalling piace all’Inter. Il difensore inglese sta riflettendo su una proposta di rinnovo della Roma. Ovvero un biennale a cifre leggermente più inferiori rispetto a quelle attuali (3,8). L’Inter resta sullo sfondo per acquistarlo a parametro zero in estate e replicare la stessa operazione realizzata con Henrikh Mkhitaryan. Come riporta Alessandro Sugoni, ospite a Sky Sport 24, in caso di addio anticipato di Milan Skriniar il club nerazzurro andrebbe su altri profili.