Ventola perplesso: «Ho dubbi su Inzaghi, forse l’Inter dovrebbe cambiare!»

Dopo la batosta contro l’Empoli, Ventola si espresso su Simone Inzaghi. Non è piaciuta la gestione della gara e dei cambi del tecnico dell’Inter

CAMBIARE GUIDA TECNICA − Nicola Ventola, alla Bobo Tv, si concentra sugli errori di Inzaghi a San Siro: «L’Inter anche in 10 deve avere un’identità offensiva. Vedendo in panchina Bellanova e D’Ambrosio scaldarsi dopo l’espulsione e già si capiva che c’era qualcosa di strano. Poi nella ripresa Inzaghi li mette tutti dentro e va in confusione. Mi interessa il futuro della guida tecnica, quando la squadra va in difficoltà il tecnico deve avere le capacità di trovare una quadra. Ho dubbi su Inzaghi, forse l’Inter dovrebbe cambiare l’allenatore a fine anno».