De Grandis: «Monza-Inter partita bellissima! Grande lavoro di Palladino»

De Grandis avverte l’Inter in vista della trasferta a Monza. Elogi al tecnico dei brianzoli, Palladino, il quale ha totalmente stravolto in positivo l’andamento dei suoi dopo l’inizio con Stroppa

GRANDE PARTITA − Stefano De Grandis si esprime sul match del Brianteo: «Se l’Inter non avesse vinto col Napoli sarebbe uscita fuori dalla corsa scudetto. Partita bellissima contro il Monza con Raffaele Palladino che sta lavorando alla grande. Gioca bene, ha individualità importanti, i giocatori fanno quello che vuole l’allenatore. Carlos Augusto ha fatte due gol in fotocopia, significa che certe cose le provi in allenamento». Le sue parole su SS24.