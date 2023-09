De Grandis: «Inter la più forte in tutto! Nessuno può permettersi…»

Nella sua lunga e accurata disamina, Stefano De Grandis mette in luce le grandi potenzialità dell’Inter in tutti i reparti del campo. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista su Sky Sport 24.

MIGLIORE IN ASSOLUTO – La stra-meritata vittoria dell’Inter nel derby di sabato scorso conferma le doti della squadra di Simone Inzaghi. Stefano De Grandis analizza nel particolare i nerazzurri: «L’Inter è la squadra più forte in assoluto dal punto di vista della qualità dei singoli, nell’undici titolare e nella panchina. I nerazzurri sono i più forti in tutto. L’Inter ha una mediana fortissima. Dopo Brozovic è arrivato Calhanoglu e forse ha perso qualcosa a livello di filtro ma ha una capacità di palleggio clamorosa. Mkhitaryan sbaglia difficilmente la scelta ed è bravissimo ad inserirsi. I laterali dell’Inter, Dumfries e Dimarco, stanno moltiplicando i loro assist. Sono sempre importanti. Lautaro Martinez è un realizzatore fantastico e ha imparato a giocare per la squadra. Il primo gol contro il Milan nasce da un suo innesto. Nel terzo gol dell’Inter potrebbe tirare in porta, come faceva lo scorso anno, invece alza la testa, vede Mkhitaryan che arriva e gli porge la palla. Lautaro Martinez arriva alla migliore maturità. Al ’64 cambiano due giocatori titolari della Nazionale italiana, Barella e Dimarco. Chi se lo può permettere questo? Solo l’Inter perché al loro posto entrano Frattesi e Carlos Augusto, che l’anno scorso ha fatto le fortune del Monza. Questa è la rosa dell’Inter e c’è differenza con tutte le altre squadre della Serie A».