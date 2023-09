Barzaghi: «Inzaghi ascolta le sue sensazioni! Adesso arriva il momento Frattesi!»

Inzaghi non si lascia condizionare dalle opinioni altrui. Finora le decisioni di campo hanno dato ragione al tecnico dell’Inter. Barzaghi spiega la situazione legata a Frattesi.

CONSIDERAZIONE – Quest’oggi Simone Inzaghi è tornato a lavoro con la sua Inter. Dopo la vittoria contro il Milan e in vista del debutto in Champions League, Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 fa il punto sui ragionamenti dell’allenatore nerazzurro: «La qualità di Inzaghi è quella di ascoltare le sue sensazioni. Come fece nella semifinale di Champions League lo scorso anno quando tutti dicevano che doveva giocare Lukaku e lui punto su Dzeko che segno. Così come nel derby in cui gli si diceva che doveva giocare Frattesi dall’inizio. Ma lui sicuro delle sue idee a dato spazio a Mkhitaryan che lo ha ripagato con una prestazione da migliore in campo. Però Frattesi ha grandissima considerazione e adesso probabilmente arriverà il suo momento dal 1′. Inzaghi quando ha tre partite ravvicinate i cambi li fa alla terza partita. Quindi magari ad Empoli ci sarà una turnazione più importante e in Champions League rivedremo gran parte del blocco del derby».