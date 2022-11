De Grandis: «Inter, Calhanoglu certezza ma Brozovic no riserva. Asllani…»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la scelta di Inzaghi di porre Calhanoglu al posto di Brozovic. Scelta azzeccata. Poi si concentra anche su Asllani

PIÙ ALTERNATIVE − De Grandis ritiene l’Inter quest’anno con maggiori soluzioni: «Calhanoglu play? Può darsi, c’è una certezza. L’Inter è franata lo scorso anno senza Brozovic, quest’anno no con Calhanoglu bravo anche in fase difensiva. Ma non significa che Brozovic sia diventato una riserva. Alla lunga rientrerà il croato e sarà il titolare. Al momento le alternative ci sono. Anche il ragazzino Asllani sta crescendo, col Bayern Monaco ottima prestazione. L’Inter ha le soluzioni quest’anno. Sorprendente sorpasso fisso di Acerbi su de Vrij».