Vlahovic e Bremer, possibilità dal 1′: solo panchina per Di Maria – Sky

Alla vigilia di Juventus-Inter, arrivano importanti novità riguardo ai recuperi dei bianconeri. Giovanni Guardalà afferma che ci sono possibilità di vedere Vlahovic e Bremer dal 1′. Di Maria, invece, si accomoderà in panchina, pronto a subentrare

CHANCE DAL 1‘ – Per Vlahovic e Bremer, recuperati entrambi per la sfida contro l’Inter, ci sono possibilità di giocare dal 1′. Lo afferma Giovanni Guardalà, che inoltre ritiene difficile che l’altro recuperato, ovvero Di Maria, possa partire titolare: «Dovrebbe rientrare Vlahovic assieme a Bremer e Di Maria. Ci sarà anche Danilo, che contro il Paris Saint Germain era squalificato. Chi partirà titolare contro l’Inter ancora non si sa. Questa poi è una vigilia particolare, perché Allegri parlerà solo alle 19, dopo l’allenamento. Sarà lui stesso a dirci se qualcuno di quelli che ha recuperato giocherà dall’inizio. Se Vlahovic ce la fa giocherà lui con Milik, altrimenti ci sarà Miretti a supporto del polacco, dato che anche Kean è fuori uso. Bremer è in ballottaggio con Alex Sandro. Una considerazione è che Di Maria difficilmente partirà titolare».