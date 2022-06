De Grandis: «Dybala non un giocatore adatto a Inzaghi! Lukaku perfetto»

De Grandis dagli studi di Sky Sport ha parlato del possibile acquisto di Paulo Dybala e Romelu Lukaku da parte dell’Inter.

DUE ARRIVI – Secondo Stefano De Grandis l’attaccante argentino non è adatto al gioco di Simone Inzaghi: «Paulo Dybala all’Inter è uno che ti dà soluzioni che in squadra nessuno ha, come i calci di punizioni da destra, dall’altra parte può andare Brozovic o Calhanoglu. La Joya ti aggiunge i gol dalla distanza. Nonostante questo per caratteristiche tecniche, Lukaku è perfetto per Inzaghi. Dybala per caratteristiche non è un giocatore alla Inzaghi, è tecnico, può giocare fra le linee ma non lo inserisci nel 3-5-2, devi costruire una squadra intorno».