Europei under 19, ufficiale la lista dei convocati dell’Italia: anche 3 dell’Inter

Gli Europei under 19 inizieranno sabato 18 giugno. Presente anche l’Italia del CT Carmine Nunziata. A due giorni dalla gara d’esordio contro la Romania, diramata la lista dei 20 convocati. Presenti tre dell’Inter Primavera

EUROPEI UNDER 19 − Poco meno di 48 ore e l’Europeo under 19 di Slovacchia prenderà il via. Presente anche l’Italia che farà parte del gruppo A insieme ai padroni di casa, alla Romania e alla Francia. Gli azzurrini esordiranno proprio sabato 18 giugno contro la Romania alle 20. Gara in diretta su Rai Sport. Il CT Carmine Nunziata ha convocato 20 giocatori, tra cui tre dell’Inter Primavera appena scudettata: Alessandro Fontanarosa, Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. Di seguito la lista completa.

EUROPEI UNDER 19, LISTA CONVOCATI ITALIA

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), ALESSANDRO FONTANAROSA (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: CESARE CASADEI (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), GIOVANNI FABBIAN (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).