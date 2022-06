Compagnoni: «Parametri finanziari Inter, come con Dybala e Lukaku?»

Compagnoni dagli studi di Sky Sport si domanda come faccia l’Inter a rientrare nei parametri finanziari con gli acquisti di Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

PARAMETRI FINANZIARI – Maurizio Compagnoni si complimenta con l’Inter per i nomi trattati, ma si chiede come faccia a rientrare nei parametri finanziari: «I nomi che sentiamo sono grandi giocatori perciò facciamo i complimenti alla dirigenza dell’Inter. Facendo però due conti, però, c’è qualcosa che non torna: l’Inter deve rientrare di 60 milioni oltre ad abbassare il monte ingaggi, dai nomi in arrivo però io dubito che verrà abbassato. Partendo solo Skriniar non basterebbe ugualmente perché devi comprare un sostituto. Inoltre Lukaku arriva in prestito oneroso. Dzeko non è più un ragazzino, risparmi dell’ingaggio ma non guadagni dei soldi. Non credo che Joaquin Correa abbia grande mercato e il club rischia di fare anche una minusvalenza».