Lukaku-Inter, per Chelsea è un problema da risolvere! No cifre fissate − Sky

Lukaku all’Inter si avvicina giorno dopo giorno. I nerazzurri, insieme al Chelsea, vogliono assolutamente chiudere l’operazione a breve. Per i Blues, è un problema da risolvere

RITORNO − Manuele Baiocchini di Sky Sport ha spiegato l’operazione Lukaku: «Lukaku? Fattibile si, quando: entro il 30 giugno. La verità è che ieri c’è stato questo primo contatto ufficiale tra Inter e Chelsea. Marotta e Ausilio, grazie al lavoro diplomatico di Lukaku, stanno rendendo possibile questo incredibile ritorno. Il belga è diventato un problema per il Chelsea da risolvere. Operazione da fare entro il 30 giugno, c’è da sfruttare il decreto crescita. Lukaku aveva uno stipendio molto importante all’Inter di 8 milioni e ce l’ha ancora più grande al Chelsea di 12. In termini fiscali, l’Inter vuole sfruttare questa agevolazione. Mancano 2 settimane, l’Inter può chiudere. La volontà è di chiudere da entrambe le parti. I 5 milioni offerti dall’Inter non bastano ma il Chelsea non ha fissato una cifra precisa. Ha solamente detto di ripensare ad un’altra cifra per poter chiudere».