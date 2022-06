Sconcerti: «Dybala? Forse voleva la Roma! Inter non ha preso nessuno»

Sconcerti intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Paulo Dybala facendo riferimento alle parole di Totti. Poi ha parlato dell’attacco dell’Inter.

SUL MERCATO – Mario Sconcerti commenta così le parole dell’ex numero 10 della Roma a parla dell’attacco dell’Inter: «Francesco Totti su Paulo Dybala? L’argentino sa la verità ma non la dice, farebbe pensare che forse sarebbe voluto venire alla Roma. La regola è che quando uno parte, arriva un altro. Vedremo alla fine. Che poi i due possano giocare insieme non c’è dubbio, bisogna vedere se possono giocare insieme Lautaro, Dybala e Lukaku. Mi sembra che nessuno abbia comprato nessuno in generale. Stiamo ragionando di trattative. Vedremo come andranno».