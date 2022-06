Bellanova dal Cagliari all’Inter, manca poco. Modo migliore per far ‘pace’ – AP

Bellanova presto sarà un giocatore dell’Inter, ne è sicuro Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Anche un modo per fare pace tra i due club dopo l’ultimo episodio legato a Nandez.

LA PACE – Raoul Bellanova sempre più in direzione Inter. Diversi gli affari tra Inter e Cagliari negli ultimi anni: da Dalbert a Nainggolan, ma ultimamente c’è stata un po’ di freddezza tra i dirigenti nerazzurri e il presidente Giulini. Questo perché legato in particolare a quanto successo la scorsa stagione per Nahitan Nandez e alcune incomprensioni. Un tira e molla con la mega valutazione relativa alla clausola che aveva portato a un po’ di freddezza. Ma l’affare Bellanova rimette qualsiasi cosa sui binari giusti.

Fonte: alfredopedulla.com