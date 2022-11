Danilo, gol annullato per mano spostata da de Vrij: la moviola – TS

La Juventus supera l’Inter per 2-0 ma, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il gol annullato a Danilo lascia perplessi

PERPLESSI – Juventus-Inter ha visto la squadra di Allegri imporsi per 2-0. L’unico episodio da moviola avviene al 20’ della ripresa quando la Juventus raddoppia grazie ad un gol di Danilo che, su assist di Kostic, deposita in rete con un colpo al volo di sinistro. Il gol però viene annullato perché il pallone tocca la mano di Danilo subito dopo essere stato colpito col piede. Il braccio del brasiliano, però, era trattenuto da de Vrij. Secondo Tuttosport, nel regolamento non esiste una casistica specifica del genere: quanto visto all’Allianz Stadium, secondo il quotidiano torinese, lascia quindi perplessi perché c’è sì il tocco di mano, ma perché de Vrij sposta il braccio del difensore bianconero.

Fonte: Tuttosport – M.Bo