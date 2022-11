Juventus-Inter 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Juventus-Inter segna un netto passo indietro dal punto di vista del gioco e soprattutto della classifica. Il 2-0 maturato ieri sera all’Allianz Stadium dimostra ancora una volta l’incapacità di fare risultato nelle sfide che contano, ma non solo.

ZERO – I punti conquistati dall’Inter nelle partite contro le sei squadre che la precedono in classifica. Sono quattro sconfitte in altrettanti incroci con Lazio (3-1, 26 agosto), Milan (3-2, 3 settembre) e Roma (1-2, 1 ottobre) oltre alla Juventus. Mancano all’appello solo Atalanta e Napoli, avversarie rispettivamente fra due e tre giornate.

CINQUE – Le squadre che hanno subito più dei diciannove gol dell’Inter nelle tredici giornate di Serie A. Vanno tutte dal quindicesimo posto in poi: Verona (ultimo, ventisei), Cremonese (terzultima, ventiquattro), Spezia (quartultimo, ventiquattro), Sampdoria (penultima, ventitré) e Monza (ventuno).

OTTO – Le sconfitte nei dodici Juventus-Inter giocati all’Allianz Stadium in Serie A. Solo in quattro occasioni, con due vittorie e altrettanti pareggi, è stato possibile tornare da Torino con qualcosa di tasca. In sette circostanze i nerazzurri non sono nemmeno riusciti a segnare un gol, trovando appena uno 0-0.

DIECI – I KO da allenatore per Simone Inzaghi contro la Juventus, la prima squadra che batte l’allenatore dell’Inter in doppia cifra (segue il Milan con otto). Tutte le precedenti nove erano però arrivate quando guidava la Lazio, in nerazzurro nella scorsa stagione era imbatutto con tre vittorie (due ai tempi supplementari) e un pareggio. In totale invece sono sette successi e due X.

SEDICI – I gol incassati dall’Inter nelle sette trasferte di Serie A, il peggior rendimento del campionato. A seguire c’è il Verona, ultimo in classifica ma seconda peggior difesa esterna con quindici reti al passivo. In stagione l’unica delle dieci gare fuori casa con la porta inviolata è contro il Viktoria Plzen in Champions League, 0-2 il 13 settembre.