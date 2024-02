Damascelli: «Inter-Juventus, partita non decisiva. Ecco i miei preferiti»

Negli studi di Rai 2, nel corso della puntata di “A Tutto Campo”, Antonio Damascelli, noto opinionista, ha commentato l’attesa del derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma domenica sera.

SOLIDA – Tony Damascelli, giornalista sportivo, durante l’intervento di “a Tutto Campo”, ha commentato la situazione dell’Inter in attesa della sfida contro la Juventus. Tra i tanti temi toccati anche una mini sfida tra i calciatori da Lautaro Martinez a Vlahovic. Queste le sue parole nonché le sue scelte: «L’Inter è una squadra solida, ma dovrà affrontare il percorso europeo. Mentre la Juventus può proseguire la Serie A senza altre preoccupazioni. Non può essere una partita a decidere il campionato, forse l’ultima partita deciderà qualcosa. Lunedì si vedrà, poi domenica ancora c’è la Roma con l’Inter e vediamo come andrà. E la Juventus sfiderà l’Udinese».

PORTIERE – Tra i tanti nomi fatti, questa invece la scelta fatta in porta: «Tra Sommer e Szczęsny chi scelgo? Prendo lo juventino perché lo considero un portiere di grande garanzia, lo trovo più inserito nella squadra e nel gruppo. Scelgo la sua esperienza in questo momento che può essere decisiva al di là di qualche errore che ogni tanto macchia le sue prestazioni. Sommer lo conosco bene, è un elemento molto reattivo in questa Inter. Un portiere di vecchia scuola, non spettacolare ma molto decisivo ed essenziale».

SCELTE – Damascelli poi, continua con le sue scelte: «Acerbi ottimo difensore, ma Bremer sta crescendo moltissimo. Su Barella non mi piace il comportamento con i suoi compagni, è un lamento continuo nell’Inter. Giocatore importante, ma dovrebbe crescere a livello di comportamento. Calhanoglu mi piace tantissimo, non c’è partita con la sfida insieme a Locatelli. Chiesa è un punto interrogativo, perciò tra i due preferisco Marcus Thuram. Tra Lautaro Martinez e Vlahovic oggi prendo l’argentino, ma domani prenderò Vlahovic. Ci auguriamo che questa gara tra Inter e Juventus sia una grandissima partita, anche se non verrà diretta dal miglior arbitro italiano. Ritengo una sciocchezza che il miglior arbitro italiano non possa arbitrare questa gara».