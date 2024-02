Serturini: «Inter motivo d’orgoglio! Ecco il mio obiettivo personale»

Annamaria Serturini è una nuova giocatrice dell’Inter Women. Poco dopo il suo arrivo, l’attaccante arrivata dalla Roma ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di rito ai canali ufficiali del club.

ORGOGLIO – Annamaria Serturini è già pronta per la sua nuova avventura in nerazzurro: «Ho scelto l’Inter e provo sensazioni positive e importanti. Non vedo l’ora di scendere in campo per la mia nuova squadra. Sapere che la società, lo staff e il mister mi hanno voluta così tanto per me è un motivo d’orgoglio. Darò tutta me stessa e sentire questa voglia di avermi in squadra mi ha fatto molto piacere. Cercherò di restituire tutto in campo».

OBIETTIVI – Serturini ha poi parlato della sua duttilità in campo e degli obiettivi che vuole raggiungere con l’Inter: «Ricoprire più ruoli è importante, come dico sempre sono a disposizione per qualsiasi posto che dovrò occupare in campo. L’obiettivo di squadra è dare il massimo e non mollare fino alla fine, è un grande gruppo con grandi giocatrici. A livello personale spero di dare tutto il contributo possibile alla squadra e alla società».