Dalmat: «Inter poco concreta, con il Benfica sarà molto dura»

Stephan Dalmat, tramite i propri account social, si è espresso sulla brutta prestazione dell’Inter contro la Salernitana. L’ex nerazzurro ha detto la sua anche sull’imminente sfida al Benfica e sulla stagione dei nerazzurri.

DELUSIONE − Stephan Dalmat, ha parlato del pari tra Inter e Salernitana e della prossima sfida al Benfica in Champions League: «La squadra è persa e non ha più fiducia. Come si può pareggiare contro una squadra che non ha dimostrato niente. Hai la possibilità di vincere questa partita tre o quattro a zero. L’Inter ha avuto 25/30 possibilità di fare gol. Su 30 tiri ne hanno messo solo uno. Bisogna mettere anche il secondo e il terzo e dopo quaranta minuti la partita è finita. Poi è arrivato questo un gol straordinario di un giocatore che neanche so come si chiama e che solo sua madre conosce. Ha fatto un cross e ha fatto il gol della sua vita che se lo riprova in allenamento non lo farà mai più. Un gol arrivato proprio contro l’Inter. Adesso abbiamo perso due punti così come il Milan. Il nostro obiettivo però è farne di più per arrivare in Champions League il prossimo anno. Questa partita non ci da fiducia per il Benfica anche se io continuo a rimanere ottimista. Se però giochiamo così loro segneranno perché giocano bene. Sarà difficile ma noi ci crediamo. Questa squadra ci ha abituato a partite bruttissime contro le piccole e a grandi prestazioni contro le grandi squadre. Sono deluso perché oggi abbiamo perso due punti per la corsa alle prime quattro. Questa partita riflette la stagione che abbiamo fatto fino ad ora e spero che finisca il prima possibile e che cambino molte cose».

Fonte: Pagina Instagram di Stephan Dalmat