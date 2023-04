Lukaku, ci risiamo: in Salernitana-Inter tutto bene tranne il gol

Salernitana-Inter anocora una volta ha visto un Lukaku con luci e ombre. Il belga ha avuto ancora occasioni chiare, ma ancora una volta non è riuscito a segnare.

LUCI E OMBRE – Salernitana-Inter poteva ancora una volta essere la gara di Romelu Lukaku. L’attaccante infatti è stato presente nella partita. A ogni livello. Anzi, l’1-0 nerazzurro viene da un suo assist. Così come quelle che probabilmente sono state le migliori create in tutta la partita. Ma l’Inter alla fine non ha vinto. Al netto del risultato insomma, la partita del belga diventa simile a quella vista con la Fiorentina.

PRESENZA – Lukaku con la Salernitana ha mostrato voglia di giocare e presenza nel gioco. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In 85 minuti i suoi tocchi sono 38, con 26 passaggi realizzati al 56%. Di questi però 11 passaggi realizzati in avanti e 9 sulla trequarti, primo dell’Inter. Con 2 occasioni da gol, 2 passaggi chiave e un assist. Inoltre per il belga abbiamo 5 tiri (primo della partita) e 3 tiri in porta (sempre primo). E qui arriviamo al solito problema.

PROBLEMA COL GOL – Come con la Fiorentina infatti a Lukaku è mancato solo il gol. In una gara in cui però l’Inter non è riuscita a vincere. E nello specifico il belga ha avuto occasioni buone, anzi ottime. Con la Salernitana i suoi xG specifici secondo Understat arrivano ad 1,48. Eppure i gol segnati ancora una volta sono zero. Una partita con luci e ombre. Che visto il risultato finale ancora una volta risulta insufficiente.