Nota tattica di Inter-Fiorentina: Lukaku a due volti

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Fiorentina parliamo della prestazione di Lukaku.



PARTITA A DUE FACCE – “Se avesse segnato saremmo qui a parlare di un Lukaku eccellente”. Questa è la sintesi della prestazione del belga in Inter-Fiorentina data da Simone Inzaghi nel post partita. Una frase densa di amarezza, che fotografa realmente la partita del giocatore. Quei gol sbagliati però inevitabilmente condizionano il giudizio finale. E soprattutto appesantiscono lo stato mentale di un giocatore che per un motivo o per l’altro in questa stagione si trova sempre costretto a inseguire.

RIFERIMENTO DEL GIOCO – Lukaku è partito titolare. Come tutti auspicavano dopo l’exploit col Belgio, Inzaghi gli ha dato fiducia. Schierandolo tra i titolari e lasciandolo anche in campo tutti i 90 minuti. Di più. Mettendolo anche al centro del suo piano tattico. Il tecnico infatti ha cercato le ripartenze dirette, con proprio il belga come primo riferimento offensivo. Le condizioni in teoria ideali per farlo rendere. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Lukaku ha confermato la crescita vista col Belgio. Si è mosso, ha difeso palloni in modo efficace, ha giocato con e per i compagni. Guardiamo i numeri, in modo distaccato. In totale i tocchi sono 37, con 19 passaggi realizzati al 69%. 2 occasioni da gol, 2 passaggi chiave. Primo per tiri della squadra con 3, primo per dribbling riusciti con 3 su 3 tentati. Una fotografia di una buona partita. Non ci fossero stati gli errori.

ERRORI CHE PESANO – Quello che cambia il giudizio della gara sono gli errori al tiro. Lukaku sui 3 tiri non ha mai preso la porta. Tutti e 3 erano da dentro l’area. Uno persino da dentro l’area piccola. Da solo. Senza nemmeno il portiere davanti. I suoi xG recitano 1,08. I gol segnati però sono zero. E l’Inter ha perso per 1-0. Una buonissima partita, non fosse stato per errori.