Daino: «L’Inter poteva chiudere la partita nel primo tempo. Troppi bassi!»

L’Inter presenta dati allarmanti in campionato e su Sportitalia si estendono le critiche nei confronti della squadra di Inzaghi. Daino, ex calciatore e ora dirigente sportivo, ha parlato così della sconfitta di domenica sera contro la Juventus.

TROPPI ERRORI – La squadra di Simone Inzaghi perde ancora, i dati diventano un vero e proprio allarme: 19 gol subiti, 5 sconfitte e -11 dalla vetta occupata dal Napoli. Daniele Daino, ex calciatore e ora dirigente sportivo, ha parlato dagli studi di Sportitalia dell’Inter, dicendo: «L’Inter non è stata sempre pessima contro la Juventus. Nel primo tempo poteva chiudere la partita, ma non ha segnato. La Juventus invece ha segnato, soprattutto per demeriti dei nerazzurri, che compromettono così il loro match e forse anche il campionato. La stagione non ha preso il verso positivo, l’inizio non ha portato ciò che ci si aspettava. Ho avuto perplessità sui cambi e non è la prima volta con Inzaghi. L’allenatore ha sbagliato qualcosa, nel secondo tempo avrei tenuto Federico Dimarco in campo. I 16 gol subiti in trasferta sono troppi, ne dovrebbe prendere di meno l’Inter, c’è qualcosa che non va. Si propone in avanti, ma senza equilibrio. Le partite contro il Barcellona sembravano aver cambiato la stagione e così non è stato. Ci sono troppi alti e bassi!»