Di Livio: «Marotta molto duro, ma l’Inter non ha più ritmo! Equilibri persi»

Di Livio è sorpreso dalle dichiarazioni di Marotta all’indomani di Juventus-Inter (vedi articolo). Ospite del programma Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex centrocampista dei bianconeri e della Fiorentina critica comunque il rendimento della squadra di Inzaghi.

SQUADRA IN DIFFICOLTÀ – Angelo Di Livio comincia contestando l’annullamento del gol di Danilo da Silva: «Non può togliere mai il braccio dalla traiettoria del pallone, ce l’ha bloccato. La cosa più facile è convalidare il gol. L’Inter si allontana dalla vetta, questo è poco ma sicuro. Non ha più ritmo, quelle accelerazioni: vedo una squadra molto lenta nel fraseggio. Sicuramente dovrà cambiare strategia. Le parole di Giuseppe Marotta? Molto duro. Un direttore che analizza la partita citando numeri pesanti è tanta roba. Era difficile fare gol a questa squadra, hanno perso gli equilibri. Questo campionato lo può perdere solo il Napoli, è un’altra categoria: secondo me, con un’altra sconfitta o un pareggio, l’Inter si allontanerebbe ancora di più».