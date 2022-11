Altobelli: «Inter, vedo le cose molto male. Ad oggi in Conference League!»

Alessandro Altobelli, intervistato da Mediaset, ha parlato del momento dell’Inter, ricaduta in crisi dopo il KO con la Juventus. L’ex attaccante parla di Conference League

MALE MALE − ‘Spillo’ Altobelli sul momento negativo della squadra di Inzaghi: «Al momento vedo le cose molto male soprattutto in campionato. L’Inter è a meno 11 dalla prima, in questo momento è in Conference League. Bisogna fare molto di più. Quando le cose non vanno bene le colpe nessuno le vuole, bisogna farsi un esame di coscienza. Buon primo tempo ma come al solito calo fisico evidente nel secondo tempo».