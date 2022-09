Daino: «L’Inter non è forte, di più ma qualcosa si è rotto! Collettivo perso»

Michele Daino, dagli studi di Sportitalia, si è espresso sul brutto periodo dell’Inter dopo il pesante KO contro l’Udinese. In casa nerazzurra, c’è un problema di collettivo

ROTTURA − Daino prova a dare una spiegazione sui problemi dell’Inter: «L’Inter non so cos’ha, la squadra non è forte, di più. Ma sembra aver perso quell’anima di squadra, di collettivo. L’Inter sfruttava le sue individualità per valorizzare il collettivo. Qualcosa è successo, qualcosina che non va c’è. Non sono dentro l’Inter ma chi è vicino all’ambiente sa. L’Inter non gioca più da collettivo. Qualcosa si è rotto».