Valenti: «All’Inter manca l’anima, certi giocatori faticano. Barella cammina!»

L’Inter perdendo a Udine ha aperto una mini crisi. Terza sconfitta in queste prime sette partite di campionato. Il tifoso nerazzurro Giacomo Ciccio Valenti si è espresso in collegamento su Pressing

MANCANZA DI ANIMA − Ciccio Valenti individua il problema dei nerazzurri: «All’Inter manca l’anima, dimostrazione di come alcuni giocatori come Marcelo Brozovic, Niccolò Barella che erano una garanzia e ora fanno fatica. Può capitare la partita storta di Alessandro Bastoni ma vedi che c’è difficoltà nel dare un gioco, nel dare un’impronta, un’identità. Manca la sintonia tra la guida tecnica e i giocatori. Ho visto giocatori come Barella camminare in campo».