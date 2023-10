All’orizzonte un’altra pausa per le Nazionali. A causa dell’ultima l’Inter ha dovuto rinunciare per quasi un mese a Cuadrado. Secondo TuttoSport questa volta il calciatore non partirà in ritiro con la Colombia.

RESTARE – Inter-Bologna di sabato prossimo sarà l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Proprio in merito a quest’argomento, l’edizione odierna di TuttoSport si pronuncia sulla partenza in ritiro di un nerazzurro. Si tratta di Juan Cuadrado, tornato da pochissimo a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’infortunio rimediato proprio in Nazionale. Il centrocampista, forzato al riposo da quasi un mese, non ha ancora recuperato completamente la forma. Per questo l’Inter spera che la decisione finale del calciatore sia quella di non partite in ritiro con la Colombia. Per lo staff di Inzaghi sarebbe importante continuare a lavorare ad Appiano Gentile con Cuadrado e riportarlo alla forma fisica di inizio stagione. Le probabilità che questo accada sembrano essere alte.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino