Cristiano Zanetti: Â«Inter-Juventus, un importante aspetto da considerareÂ»

Cristiano Zanetti: «Inter-Juventus, un importante aspetto da considerare»

Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Inter e Juventus, ha parlato della sfida tra nerazzurri e bianconeri, di ieri sera a San Siro

SCONFITTA – Queste le parole di Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Inter e Juventus, su Inter-Juventus, di ieri sera, ai microfoni di “TuttoJuve.com”. «E’ una sconfitta che può succedere, arrivata da una squadra forte come l’Inter. Ci può stare di perdere a San Siro, non è un dramma. I nerazzurri hanno dimostrato di essere all’altezza dei bianconeri. Non mi ha affatto sorpreso la loro vittoria, anche perché sin dall’inizio sono candidati per lo scudetto. Non c’è più il divario di rose di anni e anni fa, l’Inter ha i cambi e ha speso molti soldi per avere un gruppo di giocatori così».

RIDIMENSIONAMENTO – Cristiano Zanetti sul possibile ridimensionamento della formazione bianconera dopo la sconfitta di ieri sera contro i nerazzurri. «No, la Juventus non esce affatto ridimensionata. E’ stato semplicemente un incidente di percorso. Sono stato più meravigliato dall’uscita dalla Champions dell’Inter, quello sì. Tra l’altro la partita di ieri non vale nulla ai fini della classifica, la Juve con il Napoli può rientrare tranquillamente in gioco anche perché non è a 18 punti dalla testa».

ASSENZE – Cristiano Zanetti sulla partita stravinta dalla squadra di Antonio Conte. «C’è da considerare un aspetto importantissimo: alla Juventus mancavano de Ligt, Dybala, Cuadrado ed Alex Sandro. Queste sono assenze molto importanti per qualsiasi squadra, anche l’Inter sarebbe stata diversa senza tanti uomini chiave. Basta vedere che a Genova con la Sampdoria ha fatto una partita senza Lukaku e un’altra con l’attaccante belga. Ieri Frabotta ha sofferto moltissimo in quella zona di campo, con i titolari sarebbe stato tutto diverso. Senza fare una colpa a questo ragazzo, per me molto forte, che ha bisogno di crescere e sbagliare».

CENTROCAMPISTI – Cristiano Zanetti su Arturo Vidal e Nicolò Barella dimostratisi superiori a Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. «Quando ci sono così tanti spazi, i centrocampisti centrali fanno fatica a scalare. Io non mi soffermerei sul valore dei due calciatori, perché di certo Bentancur e Rabiot non sono inferiori ai colleghi di reparto nerazzurri. Sicuramente c’è da considerare il fattore tattico, magari si poteva aggiungere un uomo in più in quella zona di campo ma parlare dopo è sempre facile».

CHIELLINI – Cristiano Zanetti su Giorgio Chiellini, unico da salvare ieri sera contro l’Inter. «Sì, Chiello ha fatto la solita grande partita e non era facile contro un avversario forte come Lukaku. Ora arriva la Supercoppa che può dare nuovamente entusiasmo, contro il Napoli è una partita importante per poter conquistare un trofeo».

