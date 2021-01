Paganin: Â«Inter la piÃ¹ forte. La loro programmazione viene da lontanoÂ»

Paganin: «Inter la più forte. La loro programmazione viene da lontano»

Massimo Paganin

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato della vittoria della squadra nerazzurra nel Derby d’Italia, Inter-Juventus

SODDISFAZIONE – Queste le parole Antonio Paganin, ex calciatore, a seguito del big match Inter-Juventus, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso di “Maracanà Show”. «La soddisfazione per l’Inter è quello di aver confermato di essere la squadra più forte. Per me la Juventus è un cantiere aperto e farà fatica ad arrivare quarta. La Juve per me non ha anima. Non ha mai tirato in porta praticamente. La Juve viene da 9 anni di successi e non credo voglia fare un anno di transizione, non è da Juve. Sono contento per l’Inter, è il frutto di una programmazione che viene da lontano».