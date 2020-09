Crespo insiste: “Lautaro Martinez? Meglio resti all’Inter! Per l’Argentina…”

Hernan Jorge Crespo

Crespo già nella giornata di ieri aveva consigliato a Lautaro Martinez di rimanere all’Inter (vedi articolo). L’ex attaccante nerazzurro, ora allenatore del Defensa y Justicia, ha parlato alla trasmissione Libero sulla TV argentina TyC Sports spiegando perché il Toro dovrebbe dimenticare le voci da Barcellona.

PROMOSSO PER I NERAZZURRI! – Hernan Crespo si augura che Lautaro Martinez non cambi maglia: «Cerco di rispondere guardando il lato professionale. Non è una roba sulla vita privata o economica, su cui non entro: certo, se arriva il Barcellona e ti dà una fortuna accetta anche l’Inter. Ma, come carriera professionale, già giocare nel Racing dà complicazioni per la pressione da parte dell’ambiente. Non è stato molto tempo lì, è subito andato all’Inter ossia un grande club. C’è rimasto due anni, quest’anno per la prima volta è stato titolare: gli hanno dato la maglia e detto che era il centravanti dell’Inter, con tutto quello che significa. Cambiare di nuovo ambiente? Sarebbe meglio rimanesse all’Inter. Che faccia tre-quattro anni lì e poi, eventualmente, cerchi altro. Sono attaccanti che restano appetibili sempre, però deve avere una base solida in Europa e cambiare il meno possibile. Deve focalizzarsi solamente nel calcio e non sul resto. Se Lautaro Martinez proseguisse su questa strada sarebbe un bene anche per l’Argentina».