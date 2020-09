Crespo: “Lautaro Martinez? Spero resti all’Inter! Rispetto al Barcellona…”

Hernan Jorge Crespo

A favore della conferma di Lautaro Martinez all’Inter si esprime anche Crespo. Lo storico ex attaccante nerazzurro, ora allenatore del Defensa y Justicia in Argentina, è intervenuto nel corso della trasmissione Jogo Bonito sulla radio Late 93.1 e ha sconsigliato al suo connazionale di andare al Barcellona.

OPINIONE D’ONORE – Hernan Jorge Crespo non usa mezzi termini sulla questione Lautaro Martinez: «Prima di tutto, per il mio passato all’Inter, spero che rimanga. Non dovrebbe cambiare, perché l’ultima è stata la prima stagione dove è stato titolare in un grande club come l’Inter. Gli è andata molto bene in campionato, è andato in finale di Europa League. Mi sembra che, dopo tanti cambi nella sua vita fra l’inizio al Racing e il passaggio in poco tempo all’Inter, sia meglio che si stabilizzi e abbia una base solida in un grande club come l’Inter. È logico che poi ci sono delle questioni economiche, sulle quali non mi voglio mettere. Che sia gratificante giocare nel Barcellona, con Lionel Messi, è certo e sarebbe buonissimo per l’Argentina. Ma, in questo momento, l’Inter è in un clima più sereno rispetto al Barcellona, di costruzione dove passo dopo passo costruiscono qualcosa. Sarebbe buono se Lautaro Martinez rimanesse per la costruzione, poi non so cosa pensa l’Inter e quanto offra il Barcellona».