Vidal-Inter, nuovi tempi ma intervento diretto. Dalbert via? Vecchio obiettivo

Per Vidal all’Inter non è ancora fatta: bisogna pazientare, e presumibilmente si chiuderà solo dalla prossima settimana. Gianluca Di Marzio, nella parte finale di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha spiegato poi come in caso di cessione di Dalbert i nerazzurri possano tornare su un nome già trattato in passato.

IL “VECCHIO” CHE RITORNA – Questa sera soltanto un aggiornamento sull’Inter da parte di Gianluca Di Marzio, ma corposo: «Il Cagliari sta cercando sempre di capire la fattibilità dell’operazione Diego Godin a livello economico. Capitolo Arturo Vidal: ancora non c’è stato l’accordo definitivo tra il Barcellona e Vidal. È intervenuta anche l’Inter, che potrebbe trovare una solzuione per accelerare il via libera. Filo diretto, si tratta a oltranza perché Vidal possa diventare un giocatore dell’Inter a breve. Come tempi non credo nel weekend, si slitterà tutto alla prossima settimana. Nel caso in cui dovesse andare via Dalbert Henrique per il ruolo di laterale sinistro l’Inter potrebbe tornare su Marcos Alonso del Chelsea. Ha costi molto alti, ma l’Inter un tentativo vuole farlo e ne sta parlando col suo entourage. Questa sera, invece, Frank Lampard ha praticamente tolto dal mercato N’Golo Kanté (vedi articolo): ha detto che è un giocatore fondamentale».