Fiorentina, goleada in amichevole al Grosseto a -15 dall’Inter. Un esordio

Giuseppe Iachini Fiorentina

La Fiorentina sarà la prima squadra che sfiderà l’Inter in una partita ufficiale per la stagione 2019-2020. A quindici giorni dal debutto al Meazza (sabato 26 ore 20.45) i viola hanno giocato in amichevole contro il Grosseto: vittoria facile.

INTER-FIORENTINA -15 – La Fiorentina ha vinto 5-1 in amichevole contro il Grosseto. Nella partita giocata al Franchi viola in vantaggio al 15′, con un destro dai venti metri di Patrick Cutrone che finisce nell’angolo basso alla destra del portiere. Al 33′ il raddoppio lo firma Dusan Vlahovic, su calcio di rigore per un fallo commesso ai danni di Cutrone. Il giovane attaccante serbo, in gol all’Inter allo scadere nella scorsa stagione nell’1-1 del 15 dicembre, fa doppietta al 52′ con un facile tap-in su assist di Cutrone. Quest’ultimo, sei minuti dopo, raggiunge il compagno come marcatura multipla con un destro dalla zona del dischetto, totalmente dimenticato in piena area di rigore. Splendido il punto della bandiera di Alessandro Raimo del Grosseto, un destro all’incrocio da quasi trenta metri al 65′. A tre minuti dalla fine cross di Sofyan Amrabat e di testa Vlahovic fa tripletta nell’area piccola in tuffo, chiudendo il 5-1 per la squadra di Giuseppe Iachini. Subito debutto per Giacomo Bonaventura, che la Fiorentina ha ingaggiato ieri.