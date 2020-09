Lampard: “Normale che tutti vogliano Kanté! Inter? Per noi…”

Condividi questo articolo

Photo 183390664

Frank Lampard, intervenuto live a BBC 5 Live Sport, ha parlato di N’Golo Kanté. L’allenatore del Chelsea ha di fatto blindato il suo centrocampista, seguito anche e soprattutto dall’Inter.

BLINDATO – Frank Lampard, allenatore del Chelsea, blinda N’Golo Kanté. Il centrocampista francese, sogno di mercato dell’Inter, è una pedina a cui i londinesi non hanno intenzione di rinunciare, come ribadito dal tecnico ai microfoni di BBC 5 Live Sport. Ecco le sue parole a riguardo: «Per noi è un giocatore fondamentale, è ovvio che voglio tenerlo qui. È un ottimo giocatore, è normale che tutti lo vogliano. Lo scorso anno ha avuto qualche infortunio che gli ha impedito di avere continuità, ma non intendo perderlo anche perché ora sembra in forma e io sono entusiasta che sia un nostro giocatore».