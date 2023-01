Dopo un sondaggio sui propri canali social, l’Inter ha decretato il Man of the Match della sfida contro la Cremonese. Ecco la percentuale con il quale Lautaro Martinez si è aggiudicato il premio

MVP – Con l’88,4% dei voti, Lautaro Martinez si è aggiudicato il premio di Man of the Match per la sfida contro la Cremonese. El Toro è stato il migliore in campo avendo deciso la sfida segnando due gol.

http://https://twitter.com/Inter/status/1619992217925619712