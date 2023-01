Skriniar al PSG, nel pomeriggio l’ultima offerta all’Inter! Ore caldissime − SI

Sono ore caldissime per quanto riguarda l’affaire Skriniar-PSG. L’Inter attende nel pomeriggio l’offerta ultima del club parigino. Dovrà decidere

ULTIMA OFFERTA − Nel pomeriggio arriverà l’offerta per Milan Skriniar dal PSG. A riferirlo Michele Criscitiello che ha aggiornato sul proprio canale Twitter. Il club parigino farà recapitare all’Inter un’offerta di 15 milioni di euro con i nerazzurri obbligati ad accettare per non perderlo a zero in estate. Poche ore e si saprà tutta la verità del caso.