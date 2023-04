Cremonese e Verona si dividono la posta! Verdi risponde ad Okereke

Cremonese-Verona termina con il punteggio di 1-1. Alla rete dei padroni di casa di Okereke, nel 1′, risponde la rete di Verdi al 45′

PARI – Termina in pari Cremonese-Verona. Il match si chiude con il punteggio di 1-1, con un pareggio che non accontenta nessuna delle due formazioni, alla ricerca di importantissimi punti in chiave salvezza. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio all’8′ con Okereke, che ruba palla a Depaoli e batte Montipò con un tiro sul secondo palo. I padroni di casa provano a difendersi con ordine ma gli ospiti premono e sfiorano più volte il pareggio. Al 62′ l’episodio che cambia la partita: la Cremonese rimane in 10 dopo l’espulsione di Quagliata, reo di aver colpito con un pugno Dawidowicz. Gli scaligeri, forti della superiorità numerica, trovano il pareggio al 75′ con Verdi con un bel sinistro al volo. Nel finale i padroni di casa premono ma non trovano la rete del vantaggio. In classifica la squadra di Ballardini resta penultima a quota 20 punti. Il Verona resta appaiato con lo Spezia a quota 27 al terzultimo posto.