Lautaro Martinez splendida conferma in Inter-Lazio: due traguardi nel mirino

Lautaro Martinez firma di prepotenza il 3-1 di Inter-Lazio con una doppietta. Arrivando a quota 17 gol in questo campionato, 21 in stagione. Ora per il Toro due traguardi da superare.

CANALE DI RABBIA – Inter-Lazio (3-1) porta inequivocabilmente la firma di Lautaro Martinez. Il Toro parte dalla panchina subentrando al 61′, sull’1-0 per gli ospiti. Ed esce dal campo col risultato di 3-1, e 2 gol in più nel suo bottino. Una doppietta cinica, rabbiosa, quella del numero 10 dell’Inter, che si conferma ancora una volta leader della squadra anche coi fatti, oltre che con le parole (come nel prepartita). E sale così a 17 gol totali in questo campionato, 21 nell’intera stagione. Confermando un’importante continuità realizzativa.

SUPERARSI SEMPRE – Lautaro Martinez segna 17 gol in Serie A da tre stagioni consecutive. Nell’anno dello Scudetto chiuse proprio a 17, poi la scorsa stagione si superò, arrivando addirittura a 21. E proprio questo è il prossimo obiettivo del Toro. Portare l’Inter in Champions League firmando più gol possibili, così da superare il record dell’anno scorso. In cui le 21 reti arrivarono in 35 gare, mentre quest’anno l’argentino è a 17 in 32, con ancora sei partite a calendario. Per superare la soglia della stagione 2021/22 basterebbero quindi 5 gol, che porterebbero il suo bottino stagionale a 26. Ossia una rete in più sempre della scorsa stagione, fin qui la sua migliore in termini realizzativi. Considerando tutti gli stimoli da qui in avanti (semifinali di Champions League e finale di Coppa Italia) non servirà aggiungere altro per motivare Lautaro Martinez.