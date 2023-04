Lautaro Martinez: «Lo stadio un compagno in più! C’è solo l’Inter»

Lautaro Martinez ha parlato dopo Inter-Lazio, partita finita 3-1. Grandissima rimonta dei nerazzurri, che ora sono quarti in classifica e hanno agganciato Roma e Milan. Le sue parole su Dazn

PROTAGONISTA − Il mattatore di San Siro, Lautaro Martinez: «Più che altro è un messaggio per noi, per la squadra e per la gente che ha dimostrato l’amore che ha per la maglia. Sono stati un giocatore in più. Ribaltata la partita giocando un buonissimo calcio, dobbiamo continuare così. Abbiamo bisogno di tutti, di risultati, di lasciare tutto quello abbiamo dentro. Servono punti per la corsa Champions League. Critiche verso di me? Tutti giorni arrivano le critiche, è normale. Sono qui da 5 anni, cresco ogni giorno. Assumo critiche e responsabilità, ma penso solo a dare una mano all’Inter».