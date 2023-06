Costacurta: «Koulibaly? Inter, la bellissima finale porta appeal!»

L’Inter è attiva sul mercato dopo la finale di Champions League. Ne parla Costacurta, che ha parlato di Onana e di Koulibaly, finito nel mirino dei nerazzurri

APPEAL − Direttamente da Fano per Sky Sport 24, Alessandro Costacurta sul mercato interista: «Onana è uno dei portieri preferiti per Guardiola, così come Maignan. Perché si tratta di portieri che sanno gestire bene la palla e di lanciare a 50-60 metri benissimo. Sono tra i migliori portieri in circolazione. Koulibaly ha voglia di rivalsa e il fatto che l’Inter abbia fatto quella bellissima finale credo che potrebbe permettere ai nerazzurri di far ritornare in Italia certi giocatori importanti. L’appeal del calcio italiano è aumentato perché abbiamo fatto una bellissima figura. C’è una risalita del calcio italiano».