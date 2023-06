Romano: «Inter, Onana una delle migliori operazioni di sempre»

Fabrizio Romano ha giudicato l’operazione Inter-André Onana di qualche anno fa e aggiornato sulla situazione con il Chelsea del portiere su SosFanta.

ONANA – Fabrizio Romano parla così: «Ci sarà questa settimana la riunione tra Inter e Chelsea, si parlerà di più giocatori. I blues chiederanno informazioni su Onana, più precisamente vuol capire quanto costa il portiere. L’estremo difensore piace in particolare a uno dei direttori, Laurence Stewart. Lui ha già provato a prendere il portiere al Monaco quando era a zero più di un anno fa. Lo ha preso l’Inter nell’estate 2021, quindi Stewart non ha avuto successo. L’Inter ha fatto una delle migliori operazioni degli ultimi 20 anni, perché Onana è un portiere strepitoso preso a zero in un momento personale e professionale difficile. I nerazzurri ci hanno creduto un anno prima quindi hanno avuto fiducia nel calciatore. Io non credo che il Chelsea paghi 60 milioni. Si parlerà delle condizioni, ma l’idea di base è spendere meno per un portiere».