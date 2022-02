Costacurta: «Inter, raggiunto status europeo mai avuto. Gara eccezionale!»

Alessandro Costacurta, nel post Champions League su Sky Sport, ha esaltato la prestazione dell’Inter nonostante il risultato negativo contro il Liverpool. Gara che darà consapevolezza, secondo l’ex difensore, e che potrà servire molto per il futuro.



UNA PRESTAZIONE ECCEZIONALE − Alessandro Costacurta, nonostante il risultato negativo, stravede per la prestazione dei nerazzurri: «L’Inter contro il Liverpool ha raggiunto uno status europeo così importante che forse non ha mai avuto. Che voglia e aggressività che hanno messo! In un certo senso può dare forza a questa squadra, gli obiettivi ci sono. Ammazza che partita che hanno fatto, eccezionali per quanto mi riguarda».