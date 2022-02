Cambiasso: «Inter, lavoro immenso ma KO amaro! Dumfries e Perisic…»

Esteban Cambiasso, ospite negli studi di Sky Sport nel post Champions League, ha riconosciuto il grande lavoro dell’Inter contro il Liverpool nonostante la sconfitta. Poi, una considerazione su Dumfries e Perisic.

LAVORO IMMENSO − Esteban Cambiasso analizza il KO del Meazza: «L’Inter ha fatto di tutto per non perdere, ha fatto il meglio. Ha messo in difficoltà il Liverpool, seria candidata per vincere il trofeo. È stata una sconfitta amara perché hanno fatto un lavoro immenso per non essere sconfitti ma alla fine non ci sono riusciti. Per giocatori come Denzel Dumfries e Ivan Perisic vedersi che sono andati alla grande contro i migliori al mondo da consapevolezza. Gli unici a non perdere i duelli nel Liverpool sono stati i due difensori».