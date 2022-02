Milito: «Inter, mancato solo il gol! Premio troppo grande per il Liverpool»

Diego Milito nelle vesti di opinionista dopo Inter-Liverpool, su Prime Video ha commentato in breve la partita disputata dai nerazzurri. C’è ovviamente rammarico per la sconfitta finale per 0-2, visto il tipo di prestazione.



IL COMMENTO – Il Principe Diego Milito su Prime Video ha analizzato così la prestazione della sua ex squadra dopo la partita disputata contro il Liverpool negli ottavi di Champions League: «È stata una partita giocata molto bene dall’Inter che ha avuto tante palle gol, non è riuscita però a capitalizzare. Il Liverpool si porta dietro un premio troppo grande. L’Inter è sulla strada giusta, ha fatto una grandissima partita».