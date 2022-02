Moratti: «Madrid 2010 una festa, Barcellona battaglia! L’Inter di Inzaghi…»

Moratti ha parlato a Prime Video intervistato da Julio Cesar. L’ex presidente dell’Inter fa un tuffo nel passato fino ad arrivare ai giorni nostri e alla squadra di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

PRECEDENTE STORICO – Massimo Moratti ricorda un precedente con il Liverpool nell’ormai ex Coppa dei Campioni: «La prima partita è stata a Liverpool dove abbiamo perso 3-1 in un campo piccolo piccolo dove la gente era scatenata e cantava benissimo. Tutto lo stadio, era una cosa organizzata bene e da qui capisci come i Beatles siano venuti fuori. La squadra era spaventata e abbiamo perso. Le squadre inglesi erano fortissime in casa loro, fuori casa erano leggermente più macchinose».

BATTAGLIA E FESTA – Moratti passa poi a tempi più recenti tornando all’Inter di José Mourinho che poi vinse tutto: «La gara con il Chelsea? Non era stata una partita facile, si era messa anche un po’ storta a un certo punto. La partita al Camp Nou? In Champions League c’era un’abitudine, che io non rispettavo tanto, che era quella di vedere la partita vicino al presidente avversario e io e Joan Laporta eravamo amici. Era la partita peggiore per stare vicini. Quando mi sono accorto di aver vinto mi sono girato dai miei figli urlando, poi alla fine mi sono scusato con lui. Abbiamo sofferto molto di meno a Madrid, è stata una festa per tutti noi mentre quella lì è stata una battaglia. Una differenza notevole tra le due partite. Ci tenevo alla coppa ma anche per il pubblico perché non puoi spingere senza arrivare a quella cosa a cui tengono tutti».

MENO PLOTONE – Moratti chiude con un commento sull’Inter di Simone Inzaghi: «L’Inter di Inzaghi affascina perché gioca bene, dà un’idea meno di plotone di esecuzione che dava l’Inter di Antonio Conte, quindi abbiamo avuto paura che fosse più debole. Invece ha un altro carattere, gioca bene e ottiene ottimi risultati. Bravissimo Inzaghi».