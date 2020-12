Costacurta: “Inter, non è mancato solo il gol! Pagati errori precedenti”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato l’eliminazione dell’Inter dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League.

NOTE DOLENTI – L’Inter abbandona mestamente la Champions League dopo lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk. Antonio Conte ha attribuito la mancata vittoria all’incapacità dei nerazzurri di andare in gol, nell’arco delle due partite, contro gli ucraini. Secondo Alessandro Costacurta, però, i problemi dell’Inter vanno cercati altrove: «Non sono d’accordo che sia mancato solo il gol. L’Inter oggi ha fatto troppo poco. È mancata qualità. Tra l’altro, il passaggio del turno dipende da quello che si è creato prima. Gli errori individuali fatti nel percorso hanno influenzato la partita di oggi. Tante cose negative sono state fatte nelle partite scorse. Oggi l’Inter ha finito quell’energia che dovrebbe esserci fino al 90’ in partite simili. La squadra non riesce a mantenere la solidità fisica e mentale in più partite. Quest’anno, nel girone, l’Inter ne ha giocate bene forse due. Credo che la cosa preoccupante è proprio che abbiano dato tutto, e non siano in grado di andare oltre in un girone che poteva essere abbordabile. C’è delusione perché gli errori individuali ci sono stati, e in Champions League non si possono fare».